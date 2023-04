Dal 29 aprile Grugliasco ospita la seconda edizione dell'Italian Open di Para Standing Tennis

Un gradito ritorno attende tutti gli sportivi con disabilità in questo 2023 appena iniziato: da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio, infatti, si svolgerà la 2° edizione dell'Italian Open di Para Standing Tennis organizzato da Sportdipiù. L'evento, dopo la positiva esperienza dello scorso anno con la partecipazione di numerosi atleti tra principianti ed esperti provenienti da tutta Italia e tutta Europa, è in programma come sempre al Monviso Sporting Club di corso Allamano 25 a Grugliasco.

Il Para Standing Tennis è la versione del tennis paralimpico che permette a chi può giocare in piedi di farlo: il movimento, attivo già da diversi anni a livello internazionale con buoni riscontri in tutti e cinque i continenti, ha recentemente trovato la propria dimensione organizzativa attraverso la fondazione dell'International Para Standing Tennis Association, presieduta dallo spagnolo Ivan Corretja (nella foto di copertina - fratello dell'ex numero 2 ATP al mondo Alex) e la cui vice-presidenza è affidata al nostro Gregory Leperdi (ex atleta di snowboard e di para ice hockey, promotore dell'Open); attualmente l'associazione è in contatto con ITF International Tennis Federation (ed altre importanti aziende) in cerca di una collaborazione. A questo link è possibile partecipare al censimento mondiale degli atleti.

L'evento in programma a cavallo tra aprile e maggio includerà tornei dimostrativi in singolare e in doppio per tutte le classi con la possibilità di prevedere gare "miste" a seconda del numero di iscrizioni.

Sono attesi i migliori atleti a livello mondiale e lo spettacolo è assicurato. Per iscriversi è necessario compilare il form online (disponibile a questo link) entro il 28 febbraio corrispondendo la cifra di 35 euro come quota di partecipazione. La stessa garantirà: una welcome bag, i trasporti da e per l'hotel e da e per l'aeroporto di Caselle o Milano Malpensa e le stazioni ferroviarie limitrofe, i pranzi presso il circolo, la presenza di massoterapisti e di un osteopata (Dott. Luca Billonio), ricchi premi per vincitori e finalisti.