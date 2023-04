Giornata nazionale del Naso Rosso, il 21 maggio l'iniziativa di Associazione VIP sognando Chivasso ODV

In particolare, l’Associazione VIP sognando Chivasso ODV ha deciso di aderire alla 19° Giornata nazionale organizzando la propria giornata locale in Piazza della Repubblica a Chivasso il prossimo 21 maggio dalle 10 alle 18. Durante l'iniziativa i clown, dotati di cartellino di riconoscimento, svolgeranno diverse attività: dai balli per bambini ai giochi (anche per adulti), da spettacoli di magia/giocoleria e gag a truccabimbi, dai laboratori per bambini a interventi informativi, dai tatuaggi adesivi per bambini alle pillole positive. Sul posto i passanti potranno effettuare delle donazioni da destinare ai nostri progetti federativi e locali. Per partecipare bisogna solamente recarsi in piazza a Chivasso e sorridere con noi.