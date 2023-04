Tamponamento in tangenziale: scontro all'altezza di Rivoli, traffico rallentato in entrambe le direzioni [FOTO]

Tamponamento tra due veicoli, nella mattinata di oggi in tangenziale. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'interscambio, in direzione Sud.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza. I sanitari hanno portato un ferito, fortunatamente in codice verde, all'ospedale di Rivoli, dove è stato preso in cura dai medici.



Conseguenze sul traffico veicolare, che risulta congestionato in entrambe le direzioni di marcia.