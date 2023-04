Domenica 30 (pioggia permettendo) torna la “Grugliaschiamo”

Un pomeriggio in cui i bambini delle scuole elementari di Grugliasco potranno, all’interno del bellissimo Parco Porporati, gareggiare in una staffetta “podistica”. Nulla di agonistico; lo spirito della manifestazione è ludico-sportivo, è fare “squadra, è fare “comunità’”, è trascorrere un pomeriggio festoso in compagnia di amici e genitori.