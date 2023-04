Le famiglie arcobaleno scendono in piazza e alzano la voce: "Giù le mani dai nostri figli"

Le famiglie arcobaleno sono scese in piazza a Torino, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 aprile, per protestare contro il blocco delle trascrizioni dei propri figli e delle proprie figlie. Il presidio, organizzato dal Coordinamento Torino Pride in collaborazione con altre associazioni, è andato in scena davanti alla sede della Prefettura in piazza Castello.

"Tuteliamo i nostri bambini"

I manifestanti, in particolare, contestano lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita esteri di bambini e bambine con due papà e alla formazione di atti di nascita con due mamme: "Siamo dalla parte - hanno detto dal palco allestito per l'occasione - di chi vuole diritti per tutti e tutte e contro chi li nega, per questo vogliamo mandare un messaggio forte al Governo per trasmettere un messaggio di vita, libertà ed autodeterminazione". "Non stoppiamo le trascrizioni"