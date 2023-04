Meteo: nel Torinese ponte del 1° maggio sotto l'ombrello con nuvole e pioggia

Come preannunciato, nel weekend ci sarà una fase piuttosto perturbata ed instabile, tuttavia ancora oggi ci sono forti incertezze sulla quantità di precipitazioni che ci aspettano in questo lungo fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 28 Aprile.

Cielo irregolarmente nuvoloso, con più nuvolosità sui rilievi alpini di confine nordoccidentali e Valle d'Aosta, dove dal pomeriggio saranno possibili piogge e rovesci sparsi che continueranno anche nella notte.

Temperature in leggero aumento, con valori che si attesteranno generalmente sui 20/21 °C per le massime con punte di 22/23 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza. Qualche raffica più intensa da ovest/nordovest sulle creste alpine nordoccidentali.

Sabato 29 Aprile

Cielo nuvoloso con tendenza ad aumento ed estensione della copertura nuvolosa a tutto il nordovest nel corso della giornata. Piogge e rovesci ancora su Valle d'Aosta e zone alpine limitrofe fino al pomeriggio. Rovesci isolati o sparsi con anche possibili temporali sulle restanti zone alpine al pomeriggio, e possibili deboli piogge anche su pianure, irregolarmente distribuite. Temperature minime in risalita e comprese tra 11 e 13 °C, massime in lieve calo per via della copertura nuvolosa. Venti quasi del tutto assenti o deboli variabili.

Domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio

Un fronte perturbato arriverà dalla Francia, ma non è ancora chiaro quanto sarà intenso: con buone probabilità il cielo sarà per lo più molto nuvoloso o coperto e ci saranno precipitazioni ma l'intensità e la diffusione sono ancora di difficile quantificazione. Data la rotazione delle correnti in quota da est, le quantità maggiori si registreranno sui comparti alpini e pedemontani, dovuti all'effetto orografico. Meno piogge sulle zone di pianura.

Le temperature subiranno un notevole calo nelle massime con valori attorno 15/16 °C, mentre le minime saranno per lo più stazionarie, in quanto non entrerà vera e propria aria fredda. Venti al suolo generalmente deboli orientali o nordorientali.

Tendenza successiva

Situazione in graduale miglioramento a partire da martedì pomeriggio, per una temporanea tregua di tempo stabile per qualche giorno.

