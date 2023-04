Torino, alla Tesoriera abbattuti 27 alberi per motivi di sicurezza: “Presto riqualificheremo il parco grazie al Pnrr”

Nei giorni scorsi, il parco della Tesoriera di Torino è stato oggetto di importanti lavori: sono stati abbattuti per ragioni di sicurezza , infatti, alcuni alberi definiti come “secchi o instabili” dai cartelli comparsi in zona. Gli interventi si sono resi necessari a seguito dei periodici controlli di stabilità effettuati dalla Città e dalla Circoscrizione 4 per verificare lo stato del verde pubblico.

Le istituzioni sono già al lavoro per studiare possibili soluzioni: “Gli alberi in questione - ha spiegato il coordinatore all'ambiente della Quattro Lorenzo Ciravegna - hanno manifestato problematiche tali da non garantire un margine di sicurezza accettabile per i numerosissimi frequentatori del parco Tesoriera. Contestualmente, sono in corso degli studi specifici con il supporto dell’Università per determinare le cause del deperimento e per individuare le strategie da adottare per la salvaguardia degli alberi adulti”.