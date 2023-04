Innovazione tra i banchi dell'ateneo: al via una collaborazione tra Politecnico di Torino e Accenture

Accenture e il Politecnico di Torino hanno firmato un accordo triennale di collaborazione, al fine di rafforzare le sinergie di entrambi sul territorio. L’accordo, finalizzato questa mattina attraverso un incontro tra il magnifico rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, e Mauro Marchiaro, responsabile Industry X di Accenture Italia, ha l’obiettivo di favorire la cooperazione reciproca in attività di ricerca, di formazione didattica avanzata e di progetti di innovazione a livello locale e internazionale<s>.</s>

“Accenture è impegnata da sempre nella valorizzazione delle eccellenze locali, supportando il patrimonio industriale e sociale e favorendo la crescita dei talenti, nell’ottica di creare nuovo valore per il Paese e per l’’ecosistema” ha commentato Mauro Marchiaro, responsabile Industry X di Accenture Italia. "A Torino siamo presenti anche con un centro dedicato allo sviluppo di prodotti e servizi connessi e intelligenti, dove aiutiamo le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Crediamo che il nuovo accordo avviato con il Politecnico di Torino – con cui da tempo collaboriamo su diverse iniziative accademiche e che rappresenta per noi un prezioso bacino di talenti - possa rafforzare ulteriormente il nostro legame con questo territorio, favorendo la diffusione di conoscenze ed esperienze su tecnologie fondamentali per il mercato e per la società come Cybersecurity, Data Analytics e Artificial Intelligence, generando, così, valore a 360° e supportando l’innovazione anche a livello nazionale e globale”

Il rettore Guido Saracco ha aggiunto: "questo accordo amplierà per i nostri studenti le opportunità di formazione e di sbocchi lavorativi al termine del percorso di studi, preparandoli a rispondere pienamente a quelle che sono le attuali richieste del mercato. Il programma di Accenture permetterà infatti di potenziare ed ampliare la nostra offerta formativa, creando le figure professionali che attualmente non esistono, o sono difficilmente intercettabili”.