Vola il turismo italiano in Veneto

Non poteva certamente restare fuori il Veneto dal boom del turismo italiano che dal 2020 ha praticamente invaso il nostro paese. Sì, perché con le tante difficoltà che si sono avute per andare all’estero, tanti italiani hanno deciso di passare le loro vacanza nel nostro paese.

Il Veneto offre diverse opportunità che sono tra il divertimento e la storia. Ma quali sono i fattori predominanti che hanno portato al successo di questa regione? Eccone alcuni.

La città Universitaria di Padova

Non vogliamo dire cose già scontate però il Veneto si caratterizza per una movida che non si concentra necessariamente nelle grandi città. Ad esempio, Padova era ed è famoso per essere una città universitario a tutto tondo.

Tra gli stessi colleghi di una medesima facoltà, il famoso spritz che è un appuntamento irrinunciabile, una piazza grande dove si può chiacchierare in compagnia, all'aperto e in sicurezza, Padova, nonostante la vicinanza a città prestigiose che hanno fatto la storia (come Venezia di cui parleremo dopo e Verona), è riuscita a mantenere una sua identità.

E, soprattutto, a essere scoperta da parte di tutti coloro che la snobbano ingiustamente. Padova merita più di una toccata e fuga e lo sta dimostrando con i fatti.

Vedere Venezia con calma

Passiamo alla città più famosa del Veneto, cioè Venezia. Una città che è così turistica da aver ventilato in più di una occasione delle eventuali tasse di ingresso. Proprio per dare un beneficio anche ai residenti.

Cose che solo una città dal fascino unico come Venezia può fare. Se, però, qualche anno fa tutto questo era quasi un minus per non recarsi in città, proprio perché c’era tanta di quella folla che era impossibile godersela appieno, oggi non è più così. E, anzi, i commercianti lamentano proprio l’effetto contrario.

L’assenza, di fatto, del turismo asiatico ha spopolato la città e se da un lato gli affari di un tempo oggi sono impensabili, dall’altro chi vuole godersi una delle città più belle del mondo può farlo con assoluta tranquillità.

Tanti italiani, infatti, ne stanno approfittando per godersi una passeggiata in gondola o in piazza San Marco. Potendo, quindi, ammirare tutti quegli scorci che, magari, nel flusso generale del turismo era impossibile.

Attenzione alle città ingiustamente ‘minori’ come Vicenza

Non solo Venezia, non solo Verona ma anche Vicenza. Vicenza è il simbolo di quelle città più piccole, belle che, però, rischiano di ‘soffrire’ la vicinanza di vere e proprie guest star.

Ecco, dopo Padova anche Vicenza sta avendo una seconda giovinezza. Infatti, non di rado è possibile incontrare turisti in strada anche in questa piccola cittadina che offre tutto ciò che serve per un week end in tranquillità.

È a misura d’uomo, ci sono bar e locali all’aperto dove poter trascorrere una serata, è sicura e i prezzi non sono esageratamente alti, almeno per la media del Veneto.

Una regione tutta da scoprire e mai come in questo periodo bisogna approfittare per poter godersela come meglio non si può.