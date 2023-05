L'ultimo saluto di Leumann al cuore alpino Nereo Ceccato

Alpino benemerito per il soccorso alla popolazione durante il disastro del Vajont, conosciutissimo per il suo fare coinvolgente e generoso, è stato tra i fondatori dell'Associazione Amici della Scuola Leumann con la quale ha sostenuto negli anni '90 il recupero della Stazionetta e la scuola di ballo con i gemellaggi a Antony Francia e Matanzas Cuba. " Ceccato si è impegnato a radunare gli ex alunni della Leumann e costruire intorno all'associazione un luogo di ritrovo, di condivisione, di amicizia ricordando le tradizioni popolari e operaie del Villaggio " afferma Giuseppe Forneris Presidente degli Amici della Scuola Leumann.

Nato a Collegno nel 1941, Ceccato , soprannominato in gioventù il "Toro di Leumann" per la sua mole e gli esordi sportivi da rugbista, è stato un protagonista dello sviluppo commerciale e artigianale della Zona Ovest di Torino. Per 60 anni fiorista con la moglie Lina, riferimento per ogni avvenimento o celebrazione nella Borgata tra Rivoli, Collegno e Grugliasco è stato sostenitore di innumerevoli progetti sociali, associativi e di promozione sportiva.

È stato animatore di diverse compagini motociclistiche dai Lupi da Branco di Bruino a Presidente dei centauri e vespisti di Leumann, al Motoclub di Collegno con i quali ha dato vita al giro delle scuole dei babbi natale a due ruote, per donare materiale didattico. Nel mondo delle bocce ha organizzato dagli anni '80 tornei e trofei proponendo sempre finalità benefiche e raccolte fondi al Bocciodromo con La Certosa. Il Sindaco di Collegno Francesco Casciano, anche suo genero, sottolinea: "Nereo in famiglia - con l'inseparabile Lina, Luisanna e i nipoti Gabriele, Marta, Giulia - e nell'impegno civile ha sempre pensato bene e agito bene, interpretando al meglio il suo essere autenticamente di sinistra e alpino fino in fondo, per questo è stato molto apprezzato e seguito nelle sue tante attività sociali, un alto riferimento di comunità".

Le esequie si svolgeranno il 2 maggio alle ore 14 nella Chiesa di Santa Elisabetta al Villaggio Leumann, il corteo sarà aperto dagli amici motociclisti e verrà accompagnato dal Coro degli Alpini di Collegno. Le offerte in Memoria di Nereo saranno devolute per il sostegno di famiglie in difficoltà Iban IT 64 B 07601 01000 000017887100 Intestato a Associazione Amici della Scuola Leumann per contatti 3473596056.