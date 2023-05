Vendita illegale di tabacco: bar di San Salvario chiuso dalla polizia per 5 giorni

Diverse confezioni di tabacco utilizzato per narghilè, in particolare 32 pacchetti di tabacchi lavorati e 12 contenitori con tabacco già preparato per l’uso, sono stati sequestrati dalla polizia in un locale di San Salvario.

Il titolare dell’esercizio pubblico, un bar, è stato denunciato per l’attività di vendita di tabacco senza autorizzazione.

Nella circostanza, sono state accertate e contestate al titolare altre violazioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro, tra le quali mancanza dell’apparecchio per rilevazione del tasso acoltest e cattiva conservazione alimenti.

Nel corso dell’operazione, il tabacco, oggetto della contestazione, è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori adempimenti.