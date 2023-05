Anche il Piemonte punta sull'olio di qualità: al via un corso per formare assaggiatori esperti

Anche in Piemonte quella dell’assaggiatore di olio sta divenendo una competenza richiesta nonché una possibile professione, grazie al fatto che negli ultimi anni il territorio regionale ha registrato una interessante crescita dell’attività olivicola. Sono infatti quasi 300 mila le piante di olivo oggi presenti nella regione - in particolare nelle aree collinari del Torinese e del Pinerolese, nell’anfiteatro morenico di Ivrea e nel Monferrato - con una produzione complessiva che oscilla fra i 200 e i 300 ettolitri all’anno. Circa 900 i possessori di oliveti che possono contare su tre frantoi professionali nonché fare riferimento al Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva del Piemonte e della Valle D’Aosta.

Proprio quest’ultimo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università degli Studi di Torino, propone un “Corso di idoneità fisiologica all'assaggio di oli di oliva vergini ed extra vergini” autorizzato dalla Regione Piemonte e che prevede il rilascio di uno specifico attestato di idoneità e frequenza, requisito essenziale per l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli vergini ed extra vergini.

Il corso è articolato in cinque appuntamenti (12, 13, 26 maggio e 9, 10 giugno) che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni sensoriali, assaggi guidati e prove pratiche per il riconoscimento degli attributi positivi e per la valutazione dei difetti degli oli. Gli incontri avranno una durata complessiva di 36 ore e si terranno presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in Largo Braccini n. 2 a Grugliasco (TO).