Camion finisce contro il tram 13 e si ribalta: traffico in tilt in zona Parella

Un camioncino si è scontrato oggi pomeriggio contro un tram 13 Gtt, che si dirigeva verso piazza Campanella, e si è ribaltato in mezzo alla strada, in via Capelli quasi all'angolo con via Bianchi. E' accaduto a Torino, nel cuore del quartiere Parella.

L’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo su un fianco. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente: una era a bordo del tram, le altre viaggiavano sul camioncino. Tutte sono state trasportate all’ospedale Maria Vittoria per accertamenti, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Rivalta, diverse ambulanze e la polizia locale, che ha messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico nella zona è stato temporaneamente sospeso per consentire la rimozione dei veicoli incidentati. La linea 13 del tram è attualmente limitata a piazza Bernini, con conseguenti disagi per i pendolari.