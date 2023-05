Con "Play with Food alla Reggia" tutti i weekend di maggio performance immersive e spettacoli a Venaria

Dopo aver esplorato nei precedenti due anni prima il tema della sostenibilità e del paesaggio e poi quello del gioco, il 2023 è per La Venaria Reale l’anno dedicato al cibo, con una programmazione di eventi, attività ed approfondimenti, e con la grande mostra Tavole regali.

Pranzi imbanditi nelle corti italiane, nelle Sale delle Arti a partire dal 20 luglio. Il palinsesto annuale dell’Anno del Cibo costituisce un’occasione per riflettere e dibattere sulla relazione tra l’uomo e l’alimentazione, sul valore del cibo, della sua qualità, della sostenibilità agricola e alimentare. Tra Sei e Settecento la Reggia di Venaria fu anche una gigantesca impresa agricola, dove oltre alla selvaggina si trovavano allevamenti di mucche, suini, ovini, galline e persino di pesci nella grande Peschiera.

Negli orti e nei campi attigui alla Reggia si coltivavano ortaggi, verdura e frutta, grano e mais, mentre al riparo nella Citroniera juvarriana crescevano in pieno inverno limoni e arance. Nell’ambito dell’anno del cibo, per tutti i fine settimana di maggio la Reggia di Venaria propone una programmazione artistica interamente dedicata al tema del cibo, realizzata in collaborazione con Play with Food - La scena del cibo, il primo festival di teatro e arti performative ispirate alla convivialità, con la direzione artistica di Davide Barbato e il coordinamento di Elisa Bottero.

Il cibo e la convivialità sono temi estremamente interessanti per artisti e pubblico, in quanto attivano storie ed esperienze presenti nella vita e nelle memorie di tutti: parlare di cibo, così come condividere un pasto, significa parlare una lingua comune a tutte le persone, ed entrare in relazione profonda con noi stessi e gli altri.

Mangiare insieme in silenzio, scoprire che un ricettario nasconde un libro delle fiabe, immergersi nei suoni intimi e domestici di una cucina, incontrare inaspettatamente la poesia tra le pagine di un menu: sono queste le esperienze che possono vivere i visitatori della Reggia e dei Giardini tutti i sabati e le domeniche di maggio.