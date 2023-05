Il trading a livelli cruciali di Ethereum (ETH) vede gli investitori optare per l'investimento nella prevendita di Sparklo (SPRK).

I fondamentali e l'adozione di Ethereum (ETH) devono ancora riflettersi sul suo prezzo, che scambia sotto numerose resistenze. Gli analisti hanno previsto che il prossimo movimento significativo del prezzo di Ethereum (ETH) determinerà il ritmo della sua tendenza futura, che potrà essere positiva o negativa.

Poiché i rischi di un investimento in Ethereum (ETH) sono elevati, gli investitori stanno optando per un investimento più sicuro nella prevendita di Sparklo, che è pronta a generare rendimenti più elevati rispetto a Ethereum (ETH).

Sparklo (SPRK): il progetto con un'elevata probabilità di crescita significativa

Sparko non si lascia intimorire dalle incertezze e dai rischi che caratterizzano gli investimenti in Ethereum (ETH). Si tratta piuttosto di una delle prevendite più sicure con un notevole potenziale di crescita nello spazio delle criptovalute.

Sparklo è una piattaforma di investimento che mira a consentire l'investimento in metalli preziosi come lingotti d'oro, argento e platino. L'obiettivo è quello di investire in NFT frazionati sostenuti da metalli rari come l'oro, il platino e l'argento.

Attualmente, la prevendita vale solo 0,017 dollari, con un ulteriore bonus del 30% su tutti gli acquisti fino al 5 maggio. Soprattutto, in qualità di early adopter, gli investitori dovrebbero beneficiare del previsto aumento del 2.000% del valore del progetto entro il prossimo anno.

Oltre alle notevoli probabilità di crescita, il progetto favorisce anche la trasparenza. Attualmente è in corso un audit KYC, oltre all'audit sugli smart contract completato con successo da InterFi Network. Inoltre, il blocco della liquidità per 100 anni migliora ulteriormente la fiducia degli investitori nella prevendita e nel progetto.

Ethereum (ETH): gli impressionanti fondamentali della rete non riescono a influenzare il suo prezzo

Ethereum (ETH) è il token nativo della blockchain Ethereum. Utilizzando il suo prezzo come metro di misura, è uno dei protocolli blockchain più dominanti e il secondo per capitalizzazione di mercato. Inoltre, la creazione di protocolli di livello 2 sulla blockchain ne dimostra la crescita e l'avanzamento.

Nelle ultime 24 ore, al momento della scrittura, Ethereum (ETH) è scambiato a 1.848 dollari, in calo del 2,87%. Inoltre, negli ultimi 7 giorni, il prezzo di Ethereum (ETH) si è consolidato, senza fare progressi per quanto riguarda il movimento dei prezzi. Tuttavia, si può dire che il suo attuale movimento di prezzo rispecchi il mercato generale delle criptovalute, caratterizzato da una crescita dei prezzi contenuta.

A prescindere dal movimento del prezzo di Ethereum (ETH), sono stati riportati dati sull'aumento del volume delle transazioni, degli utenti attivi e dell'adozione della rete. Si tratta di fattori notevoli che dovrebbero spingere il prezzo di Ethereum (ETH) verso l'alto.

Tuttavia, il momento non è adesso, poiché l'azione dei prezzi di Ethereum (ETH) non riflette gli impressionanti fondamentali della rete. Alcuni analisti hanno attribuito il rifiuto del prezzo di Ethereum (ETH) alla riduzione degli utenti medi della rete e dell'utilizzo. Altri l'hanno semplicemente associata al mercato orso.

Il prossimo livello di prezzo significativo di Ethereum (ETH), attualmente in fase di negoziazione, potrebbe costituire il precedente per le tendenze future. Preoccupati per la prossima mossa di Ethereum e nel tentativo di alleggerirla, gli investitori stanno invece investendo nella prevendita di Sparklo con maggiori probabilità di crescita.

