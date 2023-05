Fuochi d'artificio in piazza Santa Giulia come fosse Capodanno: due persone denunciate dalla Polizia Locale

Fuochi artificiali come a Capodanno, è quello che ultimamente alcuni residenti del quartiere Vanchiglia, turbati e spaventati da quei botti fatti esplodere così vicini alle proprie abitazioni, avevano segnalato alla Polizia Locale.

Proprio a seguito di quelle segnalazioni, gli agenti del Reparto Operativo Speciale e del Comando Territoriale VII hanno individuato due soggetti che la sera del 12 marzo avrebbero esploso dei fuochi artificiali in piazza Santa Giulia, avvalendosi della presenza dei sistemi di videosorveglianza dislocati in zona e attuando una costante opera di monitoraggio della celebrazione delle feste di compleanno e altre ricorrenze che frequentemente avvengono nei locali limitrofi.

Uno dei due soggetti, un uomo di nazionalità italiana di 55 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in concorso con altro soggetto al momento non ancora compiutamente identificato, per i reati di getto pericoloso di cose ed esplosioni non autorizzate.

“È un segnale molto importante perché in questi mesi sono state numerose le segnalazioni e le interlocuzioni con residenti e Circoscrizioni. Questa operazione sottolinea il valore delle segnalazioni tempestive perché trovare i responsabili dipende anche da questo e la nuova convenzione per il numero unico di emergenza può aiutare”, commenta l’assessora alle Politiche per la Sicurezza, Gianna Pentenero, la quale invita i cittadini a segnalare tali episodi alle Forze dell’Ordine chiamando il 112 quando si assiste a eventi come lo scoppio di botti e fuochi è fondamentale.