Parella, l'Officina Verde Tonolli fa 20 anni e prepara un maggio di festa

L'Officina Verde Tonolli, il centro di educazione ambientale di via Valgioie 45/b a Torino (quartiere Parella) festeggia i propri 20 anni di attività e, per celebrare al meglio la ricorrenza, per tutto il mese di maggio ha organizzato diversi eventi aperti alla cittadinanza. LOrti urbani, apicoltura urbana, animazione ambientale, un parco sensoriale, decoro verde e incontri conviviali.

Poesia, burraco e...api

Il programma inizierà oggi pomeriggio alle 17 con lo spettacolo "Incursioni di poesie", per poi proseguire sabato 13 con un torneo di burraco (ore 14.30) e con l'evento “Impariamo a costruire con gli scout” (16), sabato 20 con un incontro con il poeta e scrittore Tiziano Fratus nell'ambito del Salone del Libro Off (16.30) e una visita a tema api e insetti impollinatori in occasione della Giornata Mondiale delle Api (17.30).

Il tutto si concluderà sabato 27 con animazione per bambini, la ciclofficina Ton-Velo con prove di veicoli speciali e attività di reiki e riflessologia a cura de La Via degli Elementi (ore 16).