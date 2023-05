Dal Portogallo al Piemonte nel segno della sicurezza: conclusa la missione Eu Modex Pt 2023"

Esercitazione dei pompieri in Portogallo

Tre giorni ininterrotti di addestramento, 700 operatori provenienti da Portogallo, Spagna, Germania, Francia e Italia, tra cui 33 vigili del fuoco del con 25 automezzi e 21 volontari del Corpo antincendio boschivo del Piemonte e un team di 3 sanitari di Azienda Zero Piemonte: si conclude in Portogallo l’esercitazione internazionale “EU MODEX PT 2023”.



Simulato ad Abrantes un incendio di vegetazione dalle vaste proporzioni, testati protocolli, attrezzature, ma soprattutto le capacità di analisi, risposta congiunta e integrata dei moduli specializzati in antincendio boschivi terrestri e aerei del Sistema nazionale di protezione civile e dell'UE.