L’ultimo saluto di Borgo Vittoria a Donato Benga: il suo gelato (e sorriso) mancheranno al quartiere

È un giorno triste per Borgo Vittoria, il giorno dell’ultimo saluto a Donato Benga. Si è spento a 66 anni, lasciando la moglie Rita e la figlia Paola, oltre a tanti amici, il “gelataio di Borgo Vittoria”.

Donato, titolare della gelateria Noisette di via Chiesa della Salute, nel quartiere era un’istituzione. Un dolce rifugio per un momento di svago. L’uomo si è spento nel suo negozio, la gelateria a cui aveva dato tanto e che tanto aveva dato ai residenti si Borgo Vittoria. Tantissime le persone che al rosario, tenutosi al santuario di via Vibó, hanno voluto salutarlo. Rendergli omaggio.

“Donato era un grande lavoratore, ha dedicato la sua vita al lavoro. Insieme alla moglie Rita si sono sempre messi in gioco per animare la loro attività, ogni loro idea diventava un evento. Un esempio di buona imprenditoria” è il ricordo di Carmela Ventra, coordinatrice al Commercio della Circoscrizione 5.

“Siamo tutti sconvolti da questa morte improvvisa e ci uniamo alla moglie Rita e alla figlia Paola con immensa commozione, per questo indescrivibile dolore”.

Questa mattina alle 11 è previsto il funerale. Per salutare un’ultima volta Donato e far arrivare alla sua famiglia tutto il calore di un quartiere che il gelataio di Borgo Vittoria aveva contribuito a rendere davvero un piccolo paese di amici.