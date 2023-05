Il Foro Italico chiama Torino, Sonego risponde. E prova a non far rimpiangere Berrettini agli Internazionali di tennis

C’è grande attesa per Lorenzo Sonego. Dopo la delusione di Madrid (il tennista torinese è uscito al primo turno contro il tedesco Stuff) “Sonny” è sbarcato a Roma già da qualche giorno e ha avuto tempo per allenarsi al meglio sulla terra battuta. Ieri ha potuto già assaggiare i campi del Parco Sportivo Foro Italico allenandosi con l’amico e connazionale Lorenzo Musetti, il tutto sotto gli occhi dello staff tecnico e di una manciata di tifosi che si sono goduti i due scambiare e concedersi qualche punto spettacolare.

Ironia della sorte: un torinese in cerca di fortuna proprio negli stessi giorni in cui Torino ospita il "suo" torneo del circuito Atp, anche se di livello (per ora) inferiore.

Sonego e il Master d’Italia, una medaglia a due facce

Sonego ha vissuto al Master d’Italia emozioni contrastanti: esaltanti, come la semifinale con Djokovic del 2021, quando andò a un passo dal battere il serbo che a fine match non si trattenne dal fargli i complimenti a scena aperta, sottolineando come il Torinese non avesse mai mollato neanche un punto; ma anche difficili come quello dell’anno scorso, in cui Sonego uscì sconfitto al primo turno, dopo una lotta durata più di tre ore con Shapovalov (7-6 3-6 6-3).

La forza di Sonego: mollare mai

Lorenzo ha sempre dimostrato la sua ambizione e il suo carattere innato. Qualità che gli permettono di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, caratteristica fondamentale provare un impresa come quella di ambire a fare più che bella figura agli Internazionali d’Italia, trofeo che gli italiani non alzano al cielo dal lontano 1976 con Panatta. Chissà se il tennista di Torino potrà regalarsi e regalarci un sogno, la sua carriera sicuramente ci insegna che ci proverà e lo farà fino all’ ultimo dritto.

Gli Internazionali d’Italia

Gli Internazionali d’Italia 2023 si fanno belli e sempre più competitivi per l’80esima edizione: dal 2 Maggio sono iniziati i match di qualificazione che definiranno i tabelloni principali, si aspetta il sorteggio ufficiale previsto per lunedì 8 alle 18.30. C’è grande attesa per l’inizio di quello che si prospetta essere a tutti gli effetti un Mini Slam, in quanto il tabellone principale maschile passerà da 56 a 96 partecipanti e le giornate di gara da 8 a 12, facendolo entrare di diritto tra i “1000” più importanti del calendario insieme a Indian Wells e gli Open di Miami.

Tra i 96 partecipanti però a far sentire la sua mancanza sarà il “Re” del Foro, Rafael Nadal che con i suoi 10 titoli rimane il record man di tutti i tempi per quanto riguarda il Master 1000 romano. Rafa ha annunciato sui social il suo forfait, ringraziando e scusandosi con il pubblico Italiano, ribadendo la difficoltà nel ritrovare la sua forma fisica migliore. Non mancherà invece la testa di serie numero 1 del ranking, nonché il detentore del titolo, Novak Djokovic. Il serbo è pronto a divertirsi e far divertire il pubblico Italiano con il quale ha avuto sempre una buona empatia.

Sui blocchi di partenza ben dieci italiani, tra i quali Sinner e Musetti come teste di serie, Fabio Fognini idolo di casa . Purtroppo non ci sarà il Pinerolese Andrea Vavassori, reduce da una grande vittoria a Madrid contro Andy Murray in due set 6-2 7-2: non avrebbe potuto trovare il modo migliore per approcciare al Master nostrano, che quello di battere un vincitore di Slam come il britannico.