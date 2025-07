Torino città dei saperi, fare e innovativa: al via il confronto per il nuovo city brand

Torino città dei saperi: al via il confronto per il nuovo city brand

Torino città dei saperi, del fare e del buon vivere. Ma anche città internazionale, universitaria, accogliente, innovativa. Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale per il city branding, con l’obiettivo di rafforzare la competitività di Torino a livello locale, nazionale e internazionale.

Faccia a faccia tra i principali attori della città

Questo pomeriggio al Polo del ‘900 si è tenuto faccia a faccia tra i principali attori della città. Circa 60 rappresentanti di enti, fondazioni, imprese, associazioni, università, comunità religiose, realtà del volontariato e della cultura che si sono confrontati sulla loro visione della città, con l’obiettivo di raccogliere spunti utili a definire elementi identitari e narrativi che possano contribuire alla costruzione del nuovo “brand Torino”.

Dopo una presentazione del percorso sin qui avviato e delle attività future curato dalla società LeftLoft, che nei mesi scorsi si è aggiudicata il bando di gara europeo per l’affidamento triennale (2025-2027) del servizio di city branding, i lavori sono stati organizzati in due sessioni e con focus group dedicati ai temi di innovazione, formazione e ricerca, lavoro, cultura, creatività, inclusività e accessibilità, tempo libero, tradizioni, gusto.

Lo Russo: "Riconoscere l'identità di Torino"

"Con questo progetto - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - ci proponiamo di riconoscere l’essenza dell’identità della nostra città, per raccontarla al meglio in tutto il mondo, rendendola sempre più all’altezza di collaborare e competere con le grandi metropoli nazionali e internazionali".

"Il city branding - aggiunge - non è solo un progetto di comunicazione, ma un’occasione per riconoscersi come comunità e progettare insieme l’identità futura di Torino. Un’identità capace di parlare al mondo, senza dimenticare la ricchezza della propria storia e delle sue pluralità”.

La presentazione a novembre durante le Atp Finals

Gli incontri proseguiranno con nuovi appuntamenti nei prossimi mesi e sono l’ultima tappa in ordine di tempo di un percorso partito tra 2023 e 2024. La definizione del nuovo posizionamento strategico di Torino e la creazione del brand visivo verranno presentati ufficialmente a novembre durante le Nitto ATP Finals.

Il progetto continuerà nei due anni successivi con campagne di comunicazione e azioni coordinate con gli altri partner istituzionali.