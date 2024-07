Torino, la Circoscrizione 4 è alla ricerca di un gestore per il Centro d'Incontro di piazza Umbria

Buone notizie per i residenti del basso San Donato: la Circoscrizione 4 di Torino, infatti, è alla ricerca di un gestore in concessione pluriennale per il Centro d'Incontro di piazza Umbria, punto di riferimento della zona soprattutto per la popolazione anziana.

Soggetti senza fini di lucro

L'annuncio è stato pubblicato sul sito dell'ente decentrato pochi giorni fa. Il soggetto prescelto dovrà essere “senza fini di lucro” e rientrare tra le seguenti tipologie: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni.

I servizi

Le tipologie di servizio che si potranno offrire riguardano interventi in campo sociale, socio-assistenziale o sanitario, politiche per la riduzione delle disuguaglianze, crescita culturale dei cittadini e tutela dei beni culturali, educazione, tutela dell’ambiente e degli animali, attività ricreative, sportive e di cooperazione allo sviluppo e servizi di assistenza sociale.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di lunedì 26 agosto: tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Circoscrizione 4 a questo indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6448