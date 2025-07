A Rivarolo iniziano i festeggiamenti di San Giacomo

Ancora una volta Rivarolo Canavese si prepara a onorare le sue radici, riscoprendo il valore della tradizione locale attraverso la storica fiera cittadina, un appuntamento che, come ogni anno, si rinnova nel rispetto della sicurezza con uno sguardo all'innovazione. Il Comune ha svelato i dettagli di un ricco programma, che inizia giovedì 24 e termina martedì 29 luglio.

La Fiera commerciale, cuore pulsante della manifestazione, si terrà come di consueto lunedì 28 luglio, il primo lunedì dopo l'ultima domenica di luglio: una data che, da generazioni, scandisce il ritmo della comunità e che rispetta pienamente la consuetudine. Le bancarelle animeranno via Ivrea, il controviale di corso Torino e corso Rocco Meaglia, aree scelte per garantire un'esperienza fluida e sicura. Particolare attenzione sarà dedicata ai banchi alimentari, che troveranno la loro collocazione in corso Rocco Meaglia, subito dopo l'ingresso del parco, dalle 8 alle 18, per offrire il meglio delle specialità locali.

San Giacomo a Rivarolo è sinonimo indissolubile di Fiera Agricola e di Mostra Zootecnica. È qui che il vero spirito del territorio prende vita, valorizzando il patrimonio rurale del Canavese. Il parco Dante Meaglia del castello Malgrà sarà la cornice perfetta per accogliere allevatori, produttori e tutti gli attori-chiave del sistema agroalimentare. Grazie anche al neo costituito Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese, l'obiettivo è chiaro: promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari locali, esaltando la qualità e l'autenticità dei prodotti. La tradizione non dimentica il divertimento: piazza Mulinet ospiterà il Luna Park garantendo svago e allegria nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. I festeggiamenti culmineranno con lo spettacolare evento pirotecnico del 29 luglio.