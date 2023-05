Paura a Camogli, 12enne torinese si tuffa in mare e batte la testa sul fondale: in ospedale in codice rosso

Durante la giornata calda e soleggiata di ieri pomeriggio un turista torinese di 12 anni è stato soccorso a Camogli dopo essersi tuffato in mare.



Il 12enne, in vacanza nel borgo ligure con i genitori, avrebbe sbattuto la testa sugli scogli del fondale marino. Da subito le sue condizioni non sono sembrate gravi, un codice gialla. Successivamente, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde Camogliese e di un’automedica, la situazione è sembrata più grave del previsto tanto da dover trasportare il ragazzo in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.