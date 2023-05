Vuoi comprare un piccolo appartamento a Torino? Servono oltre 6 anni di stipendio

Il mattone, da sempre, è considerato un bene rifugio, soprattutto nei periodi di cisi, ma per acquistare anche solo un piccolo appartamento ormai servono anni ed anni di stipendio. A Torino oltre 6, ma a Milano si arriva quasi a triplicare il tempo necessario: sono questi i dati più significativi di un'indagine condotto da Assoutenti, sulla base dei recenti dati forniti dall'Istat.

Milano il triplo rispetto a Torino

L'associazione ha svolto delle simulazioni sulla base dei dati odierni del mercato immobiliare di Milano, Roma e Torino - città prese in esame dall'istituto di statistica - per capire quale spesa debba affrontare oggi una famiglia che decide di acquistare un immobile. A Milano per acquistare una casa servono oggi in media 5.199 euro al metro quadro rileva Assoutenti, che ha preso in considerazione le quotazioni dei siti specializzati in compravendite immobiliari.

A Roma una abitazione costa mediamente 3.318 euro al metro quadro, mentre a Torino servono in media 1.924 euro al metro quadro, anche se ci sono evidenti differenze tra centro e periferia: 3.482 euro nel cuore della città contro i 1.149 euro in zona Aurora, Barriera di Milano, piuttosto che Rebaudengo.

Le differenze tra centro e periferia

Sulla base di tali dati, a Milano una casa da 70 mq costa in media oggi 363.930 euro. Per la stessa abitazione si spendono a Roma 232.260 euro, mentre a Torino si spendono 134.680 euro. Ciò significa che, ipotizzando uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, per acquistare una abitazione a Milano servono oggi 16,8 anni di stipendio, contro i 10,7 anni di Roma e i 6,2 anni di Torino.

Prezzi in forte calo rispetto al 2010

Rispetto al 2010 Milano è l'unica città che registra una crescita dei prezzi delle abitazioni, i cui listini hanno subito una impennata del +17,4%, mentre nello stesso periodo a Roma i prezzi sono crollati del -23% e a Torino sono scesi del 15,6%.