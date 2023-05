Nichelino, una ricca settimana di eventi per la decima edizione della Festa del Libro

Nichelino, una ricca settimana di eventi per la Festa del Libro

Fino a fine maggio prosegue la decima edizione della Festa del Libro di Nichelino in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro OFF.

Lunedì 8 maggio h. 18.00 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

“Uvaspina” di Monica Acito

Un racconto sulla giovinezza che invoca la fame di felicità che abita ciascuno di noi. Uvaspina, il femminiello, sensibile e fragile. Minuccia, la sorella, feroce fino alla crudeltà. Sullo sfondo di una Napoli mutevole, un legame che rischia di diventare una prigione. Amore, gelosia, rinascita, disperazione in un romanzo d’esordio tutto luci e ombre.

Martedì 9 maggio h. 17.30 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

Letture per bambini Dal Libro alle App

Condividere la lettura con mamma e papà (ma anche con nonni, zii, ecc.). Presentazione di libri per bambini con App associate alle storie narrate, per giocare e per apprendere.

Giovedì 11 maggio h. 20.45 Municipio. Sala Mattei piazza Di Vittorio 1

Una città che non si ferma. Torino: dalla FIAT all’Eurovision Song Contest Con Gianni Oliva

Lezione sul tema dei cambiamenti che hanno interessato la storia dell'uomo. Il prof. Gianni Oliva ci parlerà dello sviluppo di Torino dal dopoguerra ad oggi.

Venerdì 12 maggio SALONE OFF h. 18.15 Libreria Il Cammello via Stupinigi 4

Il Giallo: Franca Rizzi Martini e Luisa Martucci presentano i loro romanzi

Presentazione dei romanzi gialli di Franca Rizzi Martini con “Fiume senza luna” e Luisa Martucci con “Il killer delle rane”.

Sabato 13 maggio SALONE OFF h. 16.30 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

Letture per bambini Il mio libro

Lettura animata e relazionale nel giardino della Biblioteca, con BombettaBook, promotore e formatore della lettura. Per bambini dai 5 anni

Martedì 16 maggio SALONE OFF h. 17.30 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8 Letture per bambini

Martedì 16 maggio SALONE OFF h. 21.00 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

Serata Giochi Notte Bianca in Biblioteca

Una serata di svago e di divertimento fino a notte fonda, con giochi di società e giochi da tavolo per tutti.

Giovedì 18 maggio SALONE OFF h. 21.00 Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

“La mala erba” di Antonio Manzini

L’Italia più nera e cattiva, il male come unica possibilità di riscatto. La penna di Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio scolpito nella memoria dei lettori come Rocco Schiavone, raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese.

Il programma completo è consultabile qui: https://lnx.bibliotecanichelino.it/bn/images/ImmaginixArticoli/2023/ProgrammaCompleto_FestaDelLibro_2023.pdf