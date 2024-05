L'agenda elettorale di Pier Alessandro Bellagamba

Dopo il partecipato e riuscitissimo incontro di martedì sera a Moncalieri con il presidente della Regione Alberto Cirio, prosegue la campagna elettorale di Pier Alessandro Bellagamba.

Il candidato di Forza Italia alle Regionali sarà impegnato questa sera, giovedì 23 maggio, con il ministro Paolo Zangrillo al bar 'Il Noce' in strada Pecetto 1 bis a Revigliasco, con inizio a partire dalle ore 20.45.

Sabato 25, invece, il tour elettorale prosegue a Nichelino, dove Bellagamba sarà ancora in compagnia del ministro Zangrillo: l'appuntamento è dalle ore 10.20 al centro Nicola Grosa, in via Tancredi Galimberti 3.