Profondo rosso per i conti dell'Asl To5: debiti saliti a 24 milioni. Moncalieri, Nichelino e Chieri bocciano il bilancio

Il sindaco della Città del Proclama poi sottolinea come siano "diminuiti gli investimenti della Regione nel nostro territorio, che continua ad essere umiliato. Stiamo parlando di 5 milioni di euro in meno, che si traducono in meno interventi nei nostri ospedali, che continuano a cadere a pezzi". Nel frattempo, aggiunge ancora Montagna "a crescere sono i soldi ai privati, ai quali sono andati 160 milioni di euro. Non possiamo più accettare questo disastro. Ecco perché abbiamo espresso parere negativo al Bilancio".

"Basta, i nostri ospedali cadono a pezzi"