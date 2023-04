Nichelino, dal 21 aprile al via la decima edizione della Festa del Libro

Il conto alla rovescia sta per terminare. Venerdì 21 aprile prende il via a Nichelino la decime edizione della Festa del Libro. Incontri, serate ed eventi fino alla fine di maggio, in concomitanza con Salone Off del Salone del Libro di Torino.

Il programma completo

Venerdì 21 aprile ore 18:00

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Aspettando la Festa del Libro 2023

Serata conviviale in Biblioteca, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Mercoledì 26 aprile ore 18:00

Casa del Quartiere – KENNEDY Piazza Madre Teresa di Calcutta

Carlo Ruscazio presenta “Il mio cammino fino a Santiago de Compostela”

Presentazione libro con autore, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Giovedì 27 aprile ore 20:45

Municipio – Sala Mattei Piazza Di Vittorio 1

La Liberazione di Torino di Gigi Padovani

Presentazione libro con autore, a cura di Associazione Amici del Cammello, Città di Nichelino e Gruppo Officine della Memoria

Martedì 2 maggio ore 17:30

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Dal Libro alle App – Sapere Digitale – Educazione civica digitale in Biblioteca

Letture assistite per bambini e genitori, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Giovedì 4 maggio ore 18:00

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Meme Immemore Memoria

Lettura condivisa sul tema della Liberazione d’Italia, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Lunedì 8 maggio ore 18:00

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Monica Acito presenta “Uvaspina”

Presentazione libro con autore, a cura di Libreria Giunti al Punto e UniTRE

Martedì 9 maggio ore 17:30

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Dal Libro alle App – Sapere Digitale – Educazione civica digitale in Biblioteca

Letture assistite per bambini e genitori, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Giovedì 11 maggio ore 20:45

Municipio – Sala Mattei Piazza Di Vittorio 1

Una città che non si ferma. Torino: dalla FIAT all’Eurovision Song Contest

Lezione di Gianni Oliva, a cura di Associazione Amici del Cammello e Scuola di Formazione Politica

Venerdì 12 maggio ore 18:15 SALONE OFF

Libreria Il Cammello Via Stupinigi 4

Il Giallo: Franca Rizzi Martini e Luisa Martucci presentano i loro romanzi

Incontro l’autore, a cura di Associazione Amici del Cammello

Martedì 16 maggio ore 17:30 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Dal Libro alle App – Sapere Digitale – Educazione civica digitale in Biblioteca

Letture assistite per bambini e genitori, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Martedì 16 maggio ore 21:00 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Notte Bianca in Biblioteca

Serata Giochi, a cura di Associazione Kairos

Giovedì 18 maggio ore 21:00 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino via F. Turati 4/8

Incontro con l'autore

“La mala erba” di Antonio Manzini

L’Italia più nera e cattiva, il male come unica possibilità di riscatto. La penna di Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio scolpito nella memoria dei lettori come Rocco Schiavone, raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese.

Venerdì 19 maggio ore 20:45 SALONE OFF

Libreria Il Cammello Via Stupinigi 4

Fra mille ho scelto te… vedi a volte la fretta

Spettacolo comico brillante, a cura di Associazione Amici del Cammello e Compagnia I Nomeri

Sabato 20 maggio ore 18:00 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Dario Ferrari presenta “La ricreazione è finita”

Incontro con l’autore, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Domenica 21 maggio ore 21:00 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Rosario Esposito La Rossa, Spacciatori di libri. Da Scampia a Stephen King

Incontro con l’autore, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Lunedì 22 maggio ore 18:00 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Gian Marco Griffi presenta “Ferrovie del Messico”

Incontro con l’autore, a cura di Biblioteca civica G. Arpino e UniTRE

Martedì 23 maggio ore 17:30 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

Dal Libro alle App – Sapere Digitale – Educazione civica digitale in Biblioteca

Letture assistite per bambini e genitori, a cura di Biblioteca civica G. Arpino)

Giovedì 25 maggio ore 21:00

Biblioteca civica G. Arpino Via F. Turati 4/8

SE TANTO MI DA 80

Serata musicale attraverso i testi di Dalla e Battisti con Beppe Serafino, a cura di Biblioteca civica G. Arpino

Venerdì 26 maggio ore 20:45

Municipio – Sala Mattei Piazza Di Vittorio 1

Presentazione raccolta poetica Spiragli di luce di Tiziana Calamera e progetto di solidarietà con asta benefica

Presentazione raccolta poetica, a cura di Associazione Amici del Cammello, Circolo della Poesia e Circolo degli Autori

Lunedì 29 maggio ore 20:30

Municipio – Sala Mattei Piazza Di Vittorio 1

“Donna. I diritti violati”. Fra poesia e testimonianze di Barbara Schiavulli e Adbul Basit Qasimi

Incontro/conferenza sulla situazione femminile in Afghanistan, a cura di Associazione Amici del Cammello

Martedì 30 maggio ore 20:45

Casa del Quartiere – OLTRE STAZIONE Via Gozzano 29

Margherita Oggero presenta Brava gente – Serata conclusiva della Festa del Libro 2023

Presentazione libro con autore, a cura di Associazione Amici del Cammello