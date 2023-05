Dipendenti del Comune fuori dagli uffici: spazio al coworking nei centri civici e nelle Ciroscrizioni. E arrivano altre 600 assunzioni

Addio al tradizionale ufficio: nel futuro i dipendenti del Comune di Torino saranno sempre più coworkers, con spazi organizzati e allestiti in periferia vicino alle proprie abitazioni. La pandemia ha cambiato le modalità di lavoro negli uffici pubblici, così come quelli privati. Con il ritorno alla normalità post Covid-19, sono moltissimi quelli che hanno deciso di continuare a svolgere le proprie "mansioni" da casa. Il 16 novembre 2022 è stato siglato il contratto di telelavoro e smart working, introducendo lavoro agile e lavoro remoto.

2.500 dipendenti sottoscritto lavoro agile

"Su 7.192 lavoratori comunali, - ha spiegato la vicesindaca Michela Favaro, durante una commissione dedicata - 2.500 hanno sottoscritto il contratto di lavoro agile". Il 50% degli aventi diritto, ha dato quindi la disponibilità a lavorare in smart working. Una parte degli impiegati della Città deve continuare obbligatoriamente a svolgere il servizio in presenza, come gli sportellisti all'anagrafe, gli educatori e maestre dei nidi ed asili, i giardinieri e gli operai che tappano le buche".

Coworking nelle Circoscrizioni e centri civici

"Stiamo valutando - ha spiegato Favaro - come alcuni mansioni siano rese agili, senza perdere il contatto tra le persone". In quest'ottica il Comune vuole aprire un dialogo con i sindacati per immaginare nuovi spazi di coworking decentrati, ad esempio all'interno delle sedi circoscrizionali o centri civici. Una scelta che permetterebbe alle persone di conciliare meglio i tempi di vita privata e lavoro. "Bisogna rendere questi ambienti accoglienti - ha spiegato l'assessore al Personale -: ci stiamo lavorando. Se noi abbiamo spazi condivisi le persone si mettono li con il pc: non hanno vicino sempre lo stesso collega. Questo può facilitare nuove suggestioni" .