Unione Giuristi della Vite e del Vino, rinnovato il Consiglio Direttivo 2023-2026

Si è tenuto a Marsala il primo Consiglio Direttivo UGIVI, eletto per il triennio 2023-2026 a conclusione dell’Assemblea dei soci, occasione di un confronto e di ampia discussione che anche quest’anno, anticipando l’inaugurazione di Vinitaly, si è tenuto a Verona il 1° aprile scorso.

In primo piano, durante l’Assemblea, l’esame della proposta di modifica dello statuto dell’associazione che ha previsto, per la carica di Presidente, l’inserzione di un limite di rieleggibilità per un solo mandato e l’inserimento di un nuovo articolo che ha istituito specifici gruppi di lavoro. Durante il Consiglio Direttivo è stato proclamato Presidente all’unanimità l’Avv. Diego Saluzzo dello Studio Legale Grande Stevens, unitamente ai Vice-Presidenti, Avv. Floriana Risuglia (foro di Roma) e Avv. Filippo Moreschi (foro di Mantova), nonché l’Avv. Angela Quatela (foro di Bari) nel ruolo di Segretario e l’Avv. Marco Didier (foro di Asti), in qualità di Tesoriere dell’UGIVI.

Nel suo intervento, l’Avv. Stefano Dindo – co-fondatore dell’associazione e Presidente uscente che ha assunto la carica di past-President – ha sottolineato la crescita dell’UGIVI registrata negli ultimi anni nonché i numerosi incontri e le importanti occasioni di confronto organizzati dall’associazione sulle più attuali tematiche inerenti al diritto vitivinicolo, negli ultimi anni peraltro profondamente mutato.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo uscente per l’attività e per il proficuo lavoro svolto – ha detto l’Avv. Dindo – ed auguro al futuro Presidente, al nuovo Consiglio Direttivo e alla nostra associazione buon lavoro, nel solco di quanto già realizzato ma anche nella prospettiva di raggiungere nuovi traguardi”. Il neo-Presidente Avv. Diego Saluzzo, nel ringraziare il Consiglio Direttivo, ha confermato l’impegno e la volontà di proseguire nell’opera di costante crescita che, nei 25 anni dall’istituzione, ha caratterizzato il percorso dell’UGIVI.

“Prendo un’eredità non facile, considerando il pregevole lavoro svolto negli ultimi anni, sotto la guida del mio predecessore, dal Consiglio Direttivo uscente – ha dichiarato l’Avv. Saluzzo – Avrò il privilegio di presiedere il nuovo Direttivo rappresentato da 7 colleghe e 7 colleghi, con cui lavorerò per rafforzare il nostro ruolo di riferimento, di servizio e di collaborazione con gli enti che già contraddistingue l’associazione, così come andremo avanti sul fronte dell’internazionalizzazione. Vorrei sottolineare – ha concluso il neo-Presidente – l’approccio multidisciplinare che caratterizza oggi l’UGIVI, un valore che, tenendo conto dei differenti punti di osservazione che caratterizzano il diritto vitivinicolo, si è rivelato fondamentale per offrire un reciproco e ampio confronto nonché una positiva contaminazione tra competenze ed esperienze differenti”.

Il nuovo Consiglio Direttivo 2023-2026 è inoltre composto dall’Avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino), Avv. Francesca Besana (Verona), Avv. Maria Filomena Buccolieri (Bari), Avv. Genny Teresa Carretta (Roma), Avv. Andrea Ferrari (Asti), Avv. Marco Giuri (Firenze), Avv. Alberto Iadanza (Verona), Avv. Mariangela Marrangoni, (Siena), Avv. Chiara Menchini (Verona) e dal Dr. Stefano Sequino (Roma).