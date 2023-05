Evade e rapina un supermercato di Madonna di Campagna: nei guai un 28enne già ai domiciliari

Un uomo è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina ai danni di un supermercato di via Sospello, in zona Madonna di Campagna. Gli agenti di polizia hanno fermato l'uomo - un italiano di 28 anni - che era già stato notato in precedenza dall’addetto alla sorveglianza dopo che aveva nascosto del cibo dentro uno zaino.



Alla cassa cerca di pagare solo alcuni prodotti e, una volta colto sul fatto, rifiuta di aprire lo zaino. Anzi minaccia l'addetto alla sorveglianza, lo spinge, minaccia di prenderlo a pugni e infine scappa. Gli agenti arrivati sul posto prima ricostruiscono la dinamica e poi si mettono all'inseguimento dell'uomo, anche grazie ad alcune testimonianze dei presenti.