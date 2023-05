Tre giorni per la sicurezza tra cantieri e lavoro: i professionisti si danno appuntamento a EnviPark dal 10 al 12 maggio

A partire da mercoledì 10 maggio prende il via la tre giorni del Forum Sicurezza Torino 2023, l’iniziativa biennale promossa dall’Ordine degli Architetti e organizzata dalla Fondazione per l’architettura di Torino, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Al centro, come sempre, il dibattito sulla gestione della sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro e in molti altri contesti di vita, come le scuole, gli eventi di pubblico spettacolo, gli interventi di restauro, gli scavi archeologici, la sicurezza in quota.

L’intenso programma prevede 29 seminari, tra i quali anche alcuni approfondimenti su casi rilevanti o particolari - come il progetto Mission-S di Telt per i cantieri della Torino-Lione o l’archeologia preventiva negli scavi archeologici. Al programma si affiancano le visite collaterali al Plant Mirafiori del Gruppo Stellantis, al Museo Egizio e al cantiere TAV di Chiomonte.

“Etica e responsabilità dei soggetti coinvolti nel settore della sicurezza” è il titolo dell’appuntamento in plenaria che darà l’avvio ai lavori e sottolineerà come il Forum Sicurezza di Torino rappresenti, fin dalla sua prima edizione, un momento transdisciplinare per promuovere la cultura e la formazione nel campo della sicurezza, elementi riconosciuti, al pari di norme e sanzioni, per raggiungere gli obiettivi di minimo rischio nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Cultura e formazione che non possono prescindere da valori etici e di responsabilità a tutti i livelli.

Il dibattito con istituzioni ed esperti del settore si propone di fare il punto sul disposto normativo vigente e sui suoi punti di forza, valutando quali azioni di miglioramento possano essere introdotte, oltre al profilo sanzionatorio, per sensibilizzare in modo concreto tutta la filiera della sicurezza. Nel corso dei lavori si analizzerà anche il ruolo dei media nella comunicazione.

Il Forum Sicurezza è nato nel 2013 dall’esigenza dei professionisti del settore di approfondire le criticità e le tematiche più controverse della normativa nazionale in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Da allora il Forum si è arricchito di contenuti attraverso la collaborazione anche di altri ordini professionali, con l’intento di diffondere una cultura integrata della sicurezza e aprendosi a un pubblico non solo di addetti ai lavori.

“L’attenzione che l’Ordine degli Architetti di Torino e provincia pone sul tema della sicurezza è nota a tutti - dice Maria Cristina Milanese, presidente dell'Ordine degli Architetti -. Diverse sono le iniziative promosse rivolte a questo tema e non solo inerenti alla formazione dei propri iscritti. Siamo infatti presenti su diversi tavoli sulla sicurezza, nell’ambito cittadino e regionale, l’anno scorso per esempio abbiamo siglato con il Prefetto di Torino, e altre istituzioni del territorio deputate alla sicurezza, come gli enti di vigilanza e parti sociali, un Protocollo di Intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città metropolitana di Torino, a sottolineare quanto sia forte la determinazione da parte del nostro Ordine nel voler monitorare, verificare e contrastare l’elusione delle misure di sicurezza nei cantieri edili e non solo”.

“Il Forum Sicurezza - afferma Alberto Gaveglio, Consigliere di OAT -, è un progetto unico nel panorama italiano, per il valore etico e sociale che ricopre, volto com’è ad ampliare e a diffondere il più possibile il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo tra gli operatori del settore, ma all’intera comunità. “

Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione rilascerà fino a 18 ore di aggiornamento CSE/RSPP per gli architetti. Gli incontri sono promossi da Ordine Architetti Torino e Fondazione per l’architettura / Torino e curati dai referenti scientifici del Focus Group OAT Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro composto da: Emanuela Baietto, Roberta Castellina, Fabrizio De Ricciardis, Alberto Milanesio, Cinzia Modonese, Flavio Paschetta, Riccardo Raviolo, Elena Simonatti. Il Forum si avvale, inoltre, della collaborazione del Focus Group OAT Prevenzione incendi.

La sede che quest’anno ospiterà il Forum Sicurezza è il centro congressi dell’Environment Park, Via Livorno 60, Torino.