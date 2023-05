Strasettimo 2023, il grande cuore di Settimo Torinese batte a sostegno della ricerca contro il cancro [FOTO]

Ancora un successo di pubblico, ancora un successo di solidarietà a Settimo Torinese. Si è celebrato ancora una volta l'evento sportivo e solidale della StraSettimo. Con la regia dell'Atletica Settimese, domenica alle 10 da piazza Campidoglio è ripartita la corsa che ha avuto al suo fianco anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale.



Con la partenza fissata davanti alla biblioteca Archimede, i tanti partecipanti hanno affrontato un percorso di dieci chilometri, ma ridotto a quattro per chi ha voluto prendere parte con bambini e famiglie. Spazio poi anche per il fit walking e il dog walking, in compagnia degli amici a quattro zampe.