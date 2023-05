Occupazione, quasi un lavoratore su due non si trova: le aziende piemontesi cercano sanitari, meccanici e autisti

Ma ci sono categorie che continuano a essere molto difficili da trovare: lo dice il 47,2% delle imprese che cerca personale. Una cifra comunque molto alta, anche se in lieve calo rispetto al 49,5% del mese scorso. La mancanza di candidati si conferma la principale motivazione del mismatch (31,3%) seguita dalla preparazione inadeguata con l’11,7%.

Si torna ad assumere, in Piemonte, ma che fatica. Lo confermano i dati di Unioncamere ed Excelsior, che fissano oltre quota 28mila i futuri ingressi nel mondo del lavoro a maggio, oltre 1600 in più rispetto a un anno fa.

In particolare, le maggiori difficoltà di reperimento di personale in Piemonte riguardano le Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (per cui le problematiche riguardano il 78,5% delle 680 assunzioni previste), Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (è di difficile reperimento il 77,5% dei circa 720 ingressi programmati), Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale (75,8%), Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (75,8%), Fondatori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (72,1%) e Operai macchine automatiche e semiautomatiche (68,4%).