"La figlia del reggimento" al Teatro Regio: venerdì l'anteprima per gli under30

Sono in vendita i biglietti per l'Anteprima Giovani dell'opera "La figlia del reggimento" di Gaetano Donizetti, in scena venerdì 12 maggio e riservata al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il 12 maggio il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19: si potrà condividere un aperitivo e, nel Foyer del Toro, assistere a una breve presentazione-spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Arturo Brachetti, artista, regista e showteller, che introdurrà con esilarante umorismo i motivi e le arie contagiose de La figlia del reggimento. Alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera. Al termine, 300 under 30 potranno accedere al Foyer del Toro per assistere a Contrasti, che ospita Cecilia e Corgiat. Cecilia, arpista e cantautrice torinese diplomata al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha collezionato centinaia di concerti in Italia ed Europa. Corgiat, alias di Giovanni Corgiat Mecio, è un compositore e produttore italiano di musica elettronica, specializzato in Composizione Musicale Elettroacustica presso il Conservatorio di Torino.

L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.