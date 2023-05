Lavori e manutenzione straordinaria, fino al 12 ottobre chiuso il sottopasso di San Mauro

Sottopasso di San Mauro sulla Sp 590 chiuso fino al 12 ottobre

Per lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento del sottopasso stradale lungo la Sp 590 dal Km. 3+400 al Km. 4+300

Sp 74 di “ Chiaverano” il 15 e 16 maggio

Per lavori di posa della rete in fibra ottica la Sp. 74 di “ Chiaverano” dal km. 5+000 al Km.5+120 , nel territorio del Comune di Chiaverano, sarà disposto il divieto di transito a tutti gli utenti, con la sola eccezione per i mezzi di soccorso, dalle 7,00 alle 19,00 il 15 e 16 maggio 2023.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml