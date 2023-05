Detenuto egiziano dà in escandescenza dopo la sentenza, solo l'utilizzo del Taser ne calma i bollenti spiriti

Detenuto dà in escandescenza, solo l'utilizzo del Taser ne calma i bollenti spiriti

Un detenuto di nazionalità egiziana, intorno alle ore 12,30 di oggi, giovedì 11 maggio, al termine della lettura della sentenza in aula 42 del Tribunale di Torino dava in escandescenza, staccando i pannelli della ‘gabbia’ e distruggendo tutto ciò che gli capitava, lanciando pezzi e oggetti nell’aula.

Sono dovuti intervenire gli uomini della Polizia penitenziaria e gli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a bloccare l'uomo solo mediante l’utilizzo del Taser. Si metteva dunque fine al caos e al disordine generato dal detenuto a seguito della lettura della sentenza.

"Un plauso a tutto il personale della polizia penitenziaria intervenuto", dichiara l'Osapp. "Il detenuto rifiutava infatti il ricovero e con non pochi problemi veniva accompagnato in carcere. Speriamo che l’amministrazione sappia riconoscere il brillante intervento del personale", ha concluso il sindacato della polizia penitenziaria. "Da tempo stiamo chiedendo strumenti idonei per la tutela del personale ma ad oggi tutti sono rimasti silenti".