Internazionalizzazione del Piemonte, confermati i vertici del Centro estero: il presidente resta Peirone

"Il 2022 - continua Peirone - è stato caratterizzato da una ripresa a pieno ritmo delle attività di promozione in presenza, dopo un lungo periodo di forte incertezza e complessità. Anche al nostro interno abbiamo risposto ai cambiamenti dello scenario mondiale imprimendo un decisivo cambio di passo all’ente. Abbiamo rafforzato l’area Attrazione Investimenti e creato gli uffici Market Intelligence per individuare nuove tendenze e nuove opportunità per cogliere sfide e occasioni, e Partnership & Events dedicato ai grandi eventi internazionali in Piemonte e all’estero pensati e sviluppati da Ceipiemonte su incarico dei Soci. A fine anno è stato inoltre lanciato il nostro primo Graduate Program, un programma di training on the job che a inizio 2023 ha inserito nel nostro team 10 talenti che partecipano a un Master di alta formazione professionalizzante in tema di internazionalizzazione".