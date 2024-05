Al via i lavori di di asfaltatura, da oggi limite di 30 Km/h in corso Regina Margherita

Sono cominciati i lavori di asfaltatura dopo i danni del maltempo, rallentamenti per le auto

Da oggi limite di 30 chilometri all'ora in corso Regina Margherita, tra corso Potenza fino al confine con Collegno. La motivazione? Quel tratto sarà interessato da lavori di riasfaltatura: da qui la necessità di imporre agli automobilisti, per alcune settimane, di rallentare.

Dopo le piogge, le buche

Complice le importanti piogge delle ultime settimane, nel manto stradale si sono formate buche ed avvallamenti. Gli interventi, condizioni meteorologiche permettendo, proseguiranno sino alla metà del mese di giugno.



Nel dettaglio dovranno essere riasfaltati parzialmente una ventina di tratti stradali ammalorati, distribuiti su tutto corso Regina Margherita su entrambe le carreggiate.

Limite dei 30Km/h

Per garantire la sicurezza dei veicoli in transito e il successivo svolgimento dei lavori, a partire da venerdì 24 maggio e per tutta la durata degli interventi, lungo il tratto indicato sarà istituito un limite di velocità di 30 chilometri orari.