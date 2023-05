Legge sui figli delle coppie gay, Montaruli durissima: "E' la riunione di alcuni sindaci, grazie a Dio"

Fa discutere l'assemblea dei sindaci a sostegno della legge sui figli delle coppie omogenitoriali in programma domani a Torino. E' durissimo il commento di Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, verso i primi cittadini che parteciperanno alla riunione: "E' una manifestazione di alcuni sindaci, non di tutti i sindaci grazie a Dio".



"Il diritto di ogni bambino è sapere da dove viene, di avere una mamma e un papà" ha proseguito la deputata. Per Montaruli inoltre il minore non si difende "mettendolo in un limbo, come voluto dalle amministrazioni di Appendino prima e Lo Russo poi".

Domani inoltre è prevista una contro manifestazione delle associazioni pro vita.