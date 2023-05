"Ho paura del gesso": i bimbi delle elementari torinesi a lezione di coraggio al Regina Margherita

l’ospedale Infantile Regina Margherita e l’Università di Torino, il Comune di Torino e la Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) daranno il via ad un nuovo progetto di educazione e sensibilizzazione nelle scuole elementari torinesi, al fine di avvicinare i bambini al mondo della medicina e, più specificatamente, dell’Ortopedia.

L’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, nelle figure della professoressa Franca Fagioli (Direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino), del professor Alessandro Aprato (responsabile dell’Ortopedia pediatrica), della dottoressa Nathalie Bini e degli infermieri di sala gessi, sarà coinvolto a partire da in un progetto educativo nelle scuole elementari torinesi, con il sostegno dell’Università di Torino (con il suo progetto U-Night) e del Comune di Torino.

Presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Infantile torinese, centro di riferimento regionale per la cura del bambino, si confezionano, ogni anno, più di 2000 gessi per il trattamento delle patologie traumatiche più varie, che spaziano dalla mano, al piede, alla colonna vertebrale.

Una grossa fetta dei traumi dei nostri bambini riguarda l’arto superiore, il gomito e la mano, più nello specifico: questa è l’interfaccia con cui si approcciano al mondo, attraverso la quale scoprono ed imparano, e che, purtroppo, spesso incorre nei traumi più gravi, anche e soprattutto con oggetti di uso domestico. Per questo motivo la prima parte degli incontri verterà sull’informazione e sulla prevenzione, dando ai bambini delle regole d’oro per evitare di incorrere in questo tipo di incidenti.