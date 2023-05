Mentre Quant (QNT) e Stellar (XLM) registrano flessioni, Sparklo (SPRK) è pronta per guadagni significativi

Ogni anno vengono creati nuovi progetti con la speranza di diventare il prossimo Bitcoin. Uno dei prossimi progetti di quest'anno, Sparklo, ha fatto notizia per le sue caratteristiche uniche, mentre Quant (QNT) e Stellar (XLM) hanno registrato flessioni.

Sparklo (SPRK) sta facendo grandi progressi nella fase di prevendita

Come protocollo di criptovaluta, Sparklo è il progetto di nuova generazione che consente agli utenti di accedere ai metalli preziosi. Gli investitori possono scambiare e investire in NFT sostenuti da lingotti d'argento, platino o oro. Ciò significa che gli utenti potranno investire in modo frazionato o totale in NFT che rappresentano beni di lusso del mondo reale. Inoltre, la piattaforma garantirà ai suoi utenti offerte esclusive a prezzi scontati, collaborando con le gioiellerie per contribuire a introdurre nuovi prodotti sul mercato.

Grazie alla tecnologia blockchain, Sparklo eliminerà gli alti costi delle transazioni e i lunghi ritardi nelle transazioni offrendo transazioni peer to peer. Oltre a ciò, la piattaforma garantirà la sicurezza e la trasparenza della piattaforma stessa. Ha progettato una blockchain immutabile e a prova di manomissione che registra tutte le transazioni nel momento stesso in cui avvengono, un gesto che sembra aver assicurato la fiducia degli investitori.

Inoltre, Sparklo ha completato gli audit Know Your Customer e InterFi Network per proteggere ulteriormente la piattaforma. Con un prezzo di prevendita di 0,022 dollari, la barriera d'ingresso per investire in questa criptovaluta è estremamente bassa. Pertanto, chiunque può iniziare ad acquistare il token SPRK immediatamente per aumentare il proprio potenziale di rialzo.

Stellar (XLM) continua a essere ribassista sul mercato

La blockchain per i pagamenti transfrontalieri e le reti, Stellar (XLM), è stata tra le peggiori performance della scorsa settimana. Sebbene Stellar (XLM) cerchi di connettere le istituzioni finanziarie globali, non ha goduto di una grande adozione mainstream.

Per quanto Stellar (XLM) abbia avuto una base e un lancio straordinari, ha continuato a faticare sul mercato. Attualmente, il sentimento di mercato di Stellar (XLM) è negativo, in quanto viene scambiato a soli 0,08840 dollari, con un calo dello 0,14% nell'ultimo giorno. Cosa significa questo per gli investitori di Stellar (XLM)? Rimane solo un'opzione: allontanarsi da Stellar (XLM) e cercare gemme in prevendita che abbiano una crescita organica.

Qual è il futuro di Quant (QNT)?

Con l'obiettivo di collegare le blockchain pubbliche con le reti private, Quant (QNT) è rimasta incoerente e non ha registrato corse al rialzo negli ultimi 7 giorni. Quant (QNT) è sceso dello 0,63% e viene scambiato a 104,55 dollari.

Chiaramente, Quant (QNT) sta mostrando segnali ribassisti questa settimana. Con l'attuale tendenza al ribasso, gli investitori possono investire in Quant (QNT) solo a lungo termine. Non è una buona idea investire in Quant (QNT) per ottenere guadagni a breve termine.

