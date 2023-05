Variante Metro 2, Iannò (Torino Libero Pensiero): "Un vero colpo di accelleratore"

“Accolgo con molta soddisfazione l’approvazione della variante urbanistica per avviare la Metro 2. Si tratta di un passaggio fondamentale, che darà un vero e proprio colpo di acceleratore ad un’opera, che cambierà il volto di Torino. Ma soprattutto una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della zona nord, da troppo tempo penalizzata nella mobilità e che si interconnette con le altre opere in esecuzione, come il passante ferroviario.

In tutto questo, è stata fondamentale la nomina del Commissario, che mette in sicurezza l’esecuzione dei lavori e permetterà di risparmiare 24 mesi sulla tabella di marcia e provvederà all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assumerà tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto" così Pino Iannò di Torino Libero Pensiero.