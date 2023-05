La Compagnia Marionette Grilli ha una nuova casa: un teatro-museo in via Pettinati 10

Torino riabbraccia Marco Grilli e la sua storica Compagnia di Marionette, che troveranno una nuova casa in via Pettinati 10, nel quartiere Nizza-Millefonti.

Sfrattato dall'Alfa Teatro un mese fa, Grilli aveva subito annunciato una nuova sede, senza però dare informazioni specifiche sul luogo, se non un generico "sarà dietro il Museo dell'Automobile". Oggi la conferma: la giunta comunale di Torino, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, ha approvato la concessione dell'immobile comunale di via Pettinati 10 "all'Associazione Culturale Grilli Spettacoli Torino, in sostituzione dell’immobile ex Acquario-Rettilario di Parco Michelotti precedentemente assegnato".

Addio quindi al progetto Mimat, il Museo internazionale della Marionetta che doveva sorgere proprio nel parco lungo il Po, per sposarne uno differente ma altrettanto ambizioso. "Il nuovo progetto culturale", spiega lo stesso Marco Grilli, "prenderà il nome di Casa Gianduja. Un teatro-museo ma anche un laboratorio dedicato esclusivamente alle marionette, ai burattini e al teatro di figura. Uno spazio inclusivo volto a sostenere la cultura per bambini e famiglie coinvolgendo il territorio in attività ricreative e culturali". La durata della concessione sarà di 19 anni.