Cardano Testnet debutta con il Bitcoin avvolto: Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX) non si muovono, TMS Network (TMSN) sale in prevendita

I progetti nello spazio delle criptovalute sono in continua evoluzione, con gli sviluppatori che aggiungono innovazioni per sostenere il successo del progetto. Dando credito a Cardano (ADA), una versione wrappata di BTC è stata lanciata sul Cardano Testnet, che è orientato a rafforzare la rete Defi di Cardano (ADA).

Nonostante questa impresa, TMS Network (TMSN) ha registrato una performance impressionante, superando Cardano (ADA) e lasciandosi alle spalle la statica Avalanche (AVAX).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata L2 incentrata sull'utente e costruita sulla blockchain di Ethereum. TMS Network (TMSN) si concentra sulla risoluzione delle attuali sfide che affliggono i trader nello spazio delle criptovalute. TMS Network (TMSN) offre anche una struttura più sicura grazie alla sua funzione di sicurezza a 4 livelli.

Risolvendo la mancanza di uniformità e trasparenza, TMS Network (TMSN) offre prezzi competitivi e uniformi per tutte le classi di asset e commissioni di trading trasparenti e basse. TMS Network (TMSN) offre inoltre agli utenti servizi non depositari, consentendo loro di assumere il controllo totale del proprio patrimonio. Gli utenti possono inoltre usufruire di strumenti di trading avanzati, di un'assistenza clienti dedicata e di ricerche di alto livello con l'opzione premium di TMS Network (TMSN).

Dal debutto della sua prevendita nel 2023, TMS Network (TMSN) ha registrato un successo monumentale nel mercato delle criptovalute. Partendo da 0,0038, TMS Network (TMSN) ha registrato un aumento esponenziale di oltre il 1700% e attualmente viene scambiato a 0,088 dollari. A conferma del suo successo, TMS Network (TMSN) ha generato 5,6 milioni di dollari in termini di profitto.

Cardano (ADA)

Lanciata nel 2017, Cardano (ADA) è una rete open-source progettata per disperdere il potere da sistemi non responsabili alla periferia e agli individui. In questo modo, Cardano (ADA) contribuisce allo sviluppo di una società più sicura, aperta ed equa. Per raggiungere tutti questi obiettivi, Cardano (ADA) sfrutta le caratteristiche del consenso proof-of-stake - Ouroboros.

Nonostante questa visione e il lancio di cBTC su Cardano (ADA), Cardano (ADA) ha faticato a trovare un posto stabile nel mercato delle criptovalute. All'inizio del 2023, Cardano (ADA) era scambiato a circa 0,40 dollari, da cui è crollato a 0,30 dollari. Intraprendendo una mossa rialzista, il valore di Cardano (ADA) è salito a 0,45 dollari. Tuttavia, non è stato possibile sostenerlo, in quanto Cardano (ADA) è sceso nuovamente e attualmente è scambiato a 0,36 dollari.

Grazie alla sua visione e al lancio di cBTC su Cardano (ADA), ci si aspetta che Cardano (ADA) navighi ad alta quota. Tuttavia, la nascente TMS Network (TMSN) ha sfidato le previsioni, registrando un progresso monumentale: un aumento del 1700% nonostante sia in fase di prevendita.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una rete blockchain di primo livello che funge da piattaforma di lancio per applicazioni decentralizzate e reti blockchain personalizzate. Avalanche (AVAX) vanta una scalabilità di 6.500 tps. Avalanche (AVAX) comprende 3 singole blockchain X-Chain, C-Chain e P-Chain, ognuna con il proprio scopo.

Il valore di Avalanche (AVAX) ha iniziato l'anno scambiando fino a 20 dollari. Tuttavia, Avalanche (AVAX) non è riuscita a sostenere questo prezzo, scendendo a 14,3 dollari. Da quel momento ha iniziato una breve corsa rialzista che l'ha portata a scambiare a 21,3 dollari. Ancora una volta Avalanche (AVAX) non è riuscita a mantenere questo risultato, che l'ha portata fino a 16,7 dollari.

Attualmente, Avalanche (AVAX) è scambiata a 14,9 dollari, con un calo di oltre il 16% rispetto al massimo storico del 2023. Mentre Avalanche (AVAX) precipitava, TMS Network (TMSN) ha registrato un nuovo prezzo di negoziazione di 0,085 dollari dal suo prezzo di debutto di 0,0038. Questo ha lasciato Avalanche (AVAX) nella polvere.

Conclusioni

Nonostante il lancio da record di cBTC su Cardano (ADA), TMS Network (TMSN) ha dimostrato di essere un prodotto migliore, superando sia Cardano (ADA) che Avalanche (AVAX) sul mercato. Gli investitori più accorti si stanno precipitando ad acquistare i token di TMS Network (TMSN) al basso prezzo di prevendita di 0,088 dollari.

