Arriva a Torino un Toys Center “city” tutto nuovo

Piazza Carlo Felice a Torino, da sempre luogo amato della città con i suoi portici, i suoi negozi e il Giardino Sambuy, da oggi, giovedì 18 maggio si prepara a vivere una nuova avventura.

Toys Center – insegna leader nel mercato del giocattolo e parte di PRG Retail Group, il primo Kids&Family Hub in Italia e in Europa, specialista nei settori dedicati al mondo delle famiglie e dei bambini – ha infatti scelto il capoluogo piemontese per il primo negozio che segna un’importante evoluzione del format “city”: un’innovazione oltre che per la collocazione cittadina dello store, soprattutto per l’offerta pensata per i clienti.

Infatti, forte del suo tradizionale assortimento e dei servizi omnicanale, Toys Center – per la prima volta – aggiunge un piano interamente dedicato agli interessi dei kidults, la categoria che si riferisce agli appartenenti alla Generazione X, ai Millennials e alla Generazione Z che amano le action figures, i giochi da tavolo, con una predilezione particolare per supereroi, fumetti e videogiochi.

“Siamo entusiasti di aver scelto il centro di Torino per l’apertura del primo negozio Toys Center “city” con un nuovo format. Il concept rappresenta un’innovazione significativa in cui convivono – ciascuno con spazi e codici di comunicazione dedicati – il mondo dei bambini e delle famiglie e quello dei kidults, una categoria che è cresciuta del 20% nell’ultimo anno e rappresenta un trend rilevante e consolidato per il mercato dei giocattoli e non solo. Il negozio di Torino, reso possibile anche grazie alla collaborazione con i nostri business partner, si inserisce in un progetto di sviluppo strategico di ampio respiro ed esprime la sintesi perfetta della missione di Toys Center: regalare emozioni che durino per sempre attraverso il gioco” – dichiara Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbo Store.

Il nuovo punto vendita, con accesso principale su Piazza Carlo Felice e un affaccio anche su via Lagrange, ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la città.

Da un lato un must per i bambini e per le loro famiglie, dall’altro un luogo per alimentare le passioni dei kidults. Il progetto, focalizzato nel rendere unica ed emozionale l’esperienza di questi diversi target, è frutto della proficua e rinnovata collaborazione con InresCoop.

Il negozio di 1200 mq si sviluppa su due piani di 600 mq ciascuno, due livelli espressione di interessi differenti, nella condivisione della passione per il gioco.

Ad accogliere i clienti, l’arcobaleno luminoso, uno dei simboli più amati dei negozi Toys Center e una parete con una grafica con geroglifici rivisitati e “fumettosi” che vuole essere un omaggio al vicino Museo Egizio, una delle icone di Torino. E poi una grande sala in vetrina per ospitare eventi e attività legate alla stagionalità. Uno spazio di forte impatto con una parete curva e scenografica con monitor per la comunicazione digitale, un palco ed espositori circolari.

Segue un’area centrale, snodo dell’intero punto vendita, caratterizzata da pareti e arredi speciali per orientare la visita dei clienti. Qui si trovano le casse e la nuova area Luna Park con la pesca delle paperelle.

Il piano terra è il regno dei kidults, una categoria sempre più rilevante per il settore del gioco, in costante crescita negli ultimi anni e primario punto di attenzione per tutti i protagonisti di questo mercato. L’allestimento di questa zona è stato pensato per accogliere i clienti secondo i loro ritmi e tempi. Ecco, quindi i corner dove provare i giochi da tavolo, studiare e valutare i prodotti, vivere la propria passione in tranquillità. L’assortimento è particolarmente importante: un’area “games on the table” con 500 giochi da tavolo, 730 oggetti diversi di puzzle e poi oltre 100 action figures, un assortimento speciale Lego, un corner per collezionisti fino ad arrivare ai videogames arcade dedicati agli appassionati degli anni ’80. E per tutti gli appassionati dei manga oltre 2000 titoli relativi a 250 serie tra le più amate.

Lo skyline di Torino – il secondo omaggio alla città – rappresentato su un suggestivo lightbox invita il visitatore a scendere al piano -1 dove si entra nel mondo dedicato ai bambini con i migliori brand del mercato nazionale e internazionale (l’assortimento include 4.000 referenze tra giocattoli tradizionali, giochi in scatola, supereroi, libri ed educational).

Per i momenti di condivisione dei piccoli clienti con le loro famiglie, tante aree esperienziali. Spazio alla trasformazione grazie al Magic Mirror, esclusiva Toys Center, uno specchio magico interattivo e in più, per gli amanti del make up, la nuova linea Miss Fashion Real. L’esperienza e il divertimento continuano con la pista di micro mobilità per testare auto e moto elettriche.

Lo store di Torino consolida la collaborazione con Gardaland, con la banda di Prezzemolo – la mascotte del parco divertimenti – ad annunciare l’arrivo del negozio in città e una statua “larger than life” di Prezzemolo ad accogliere i bambini. Per la seconda volta, dopo la presenza allo store di Assago Milanofiori, il Gruppo Merlin (di cui Gardaland fa parte) esce dai propri parchi per incontrare il suo pubblico.

E, in esclusiva assoluta, Lorenzo De Pretto – l’illustratore che ha dato vita a Prezzemolo – realizzerà quattro tavole a tema che diventeranno parte dell’allestimento dello store.

Sempre in tema di creatività, lo street artist Refreshink (al secolo Giovanni Magnoli) realizzerà una sua opera ispirata al gioco da tavolo per eccellenza, il Monopoly.

Ultimo ma non ultimo, i servizi. Dai touchpoint digitali e richiami phygital che passano dai videowall e dagli schermi informativi fino all’esperienza omnicanale garantita dal servizio click and collect, con il ritiro in negozio degli acquisti fatti on line e, in esclusiva per Torino, la versione click and drive con ritiro dei prodotti ingombranti in via Lagrange e l’endless aisle per l’acquisto in store di oltre 7000 prodotti da ricevere direttamente a casa entro 48 ore.

Un negozio dalla doppia anima dove tradizione e innovazione si inseriscono in una nuova narrazione rappresentativa di tutte le passioni del gioco e del giocare.