Porta Nuova, l'accesso alla metropolitana è un rebus. Russi (M5s): "Biglietto da visita allucinante" [FOTO]

Scoppia la polemica (o meglio, si riaccende) sull'accessibilità dei servizi agli ingressi della metropolitana di Porta Nuova. A rilanciare il dibattito è Andrea Russi, capogruppo in sala Rossa del Movimento Cinque Stelle, che punta il dito contro le condizioni in cui si trovano scale e ascensori, soprattutto per quanto riguada le persone con problemi nel camminare.



"Trovo vergognoso che nemmeno oggi, giorno in cui inaugura il Salone del Libro, la stazione Metro Porta Nuova sia in grado di offrire ai Torinesi e ai numerosi turisti un servizio decente", dice Russi. Che aggiunge: "Non funziona neanche una delle 4 scale mobili presenti, ed è in funzione soltanto uno dei due ascensori. Internamente la situazione migliora un po', però entrambi gli ascensori hanno un fortissimo e acre odore di urina, che li rende praticamente inaccessibili. In pratica restano usufruibili soltanto le due scale mobili interne, ma se un turista, magari con problemi di deambulazione, avesse la malaugurata idea di voler fare un giro in centro Città dopo aver trascorso la mattinata al Salone dovrebbe fare un giro inspiegabile, entrando all'interno della stazione per poi uscire e attraversare Corso Vittorio, ovviamente pagando un nuovo ingresso in metropolitana".