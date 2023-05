Fruttero e Lucentini rivivono in piazza Arbarello: scoperta la targa che ricorda i due famosi scrittori

Carlo Fruttero è nato a Torino nel 1926, Franco Lucentini ci è morto nel 2002. In comune non solo la città della Mole, ma soprattutto un'amicizia e una collaborazione artistica che ha fruttato decine di opere famose. Il Comune di Torino per questo ha scelto di omaggiarli insieme, intitolando loro il giardino ai lati di piazza Arbarello, nel quale ieri pomeriggio è stata scoperta la targa durante una cerimonia pubblica.

Alla cerimonia autorità, figli e nipoti