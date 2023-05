Al Salone del Libro presentata la Nuova Traduzione Vivente, per far conoscere la Bibbia anche ai più giovani [VIDEO]

Al Salone del Libro presentata la Nuova Traduzione Vivente, per far conoscere la Bibbia anche ai più giovani

Una traduzione che si pone l’obiettivo di arrivare a tutti, con un linguaggio comprensibile e contemporaneo. Al Salone Internazionale del Libro di Torino è stata presentata la Nuova Traduzione Vivente (NTVi), una nuova traduzione delle Sacre Scritture realizzata dalla casa editrice torinese La Casa della Bibbia - Società Biblica di Ginevra.

Dal 2019 Papa Francesco ha istituito una giornata «dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio», per «far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture» e per «rafforzare i legami con gli ebrei e l’unità dei cristiani».

Far conoscere meglio la Bibbia alle nuove generazioni

Proprio nell’ottica di far riscoprire la centralità della Bibbia nella vita di fede e per avvicinare ad essa le nuove generazioni, La Casa della Bibbia lancia in Italia una traduzione del Nuovo Testamento moderna e affidabile, che abbina la più aggiornata ricerca biblica a uno stile di scrittura dinamico, chiaro e facilmente comprensibile al lettore contemporaneo. Si può quasi definire una Bibbia per i giovani.

Alla pubblicazione del Nuovo Testamento seguirà, nel 2026, quella dell’intera Bibbia. Si tratta di un lavoro di respiro internazionale: oltre 90 eminenti studiosi, di varie denominazioni cristiane, si sono occupati di tradurre gli antichi testi ebraici, aramaici e greci nelle versioni in inglese, italiano, spagnolo, portoghese e tedesco.

Presentazione ricca di ospiti e di pubblico

Alla presentazione, cui ha assistito un buon numero di visitatori del Salone, hanno partecipato Daniela Benevelli, coordinatrice del progetto; Mauro Belcastro e Filippo Falcone, teologi e traduttori; Christophe Argaud e Giancarlo Farina, rispettivamente direttore e presidente della Società Biblica di Ginevra in Italia.

La casa editrice è presente al Salone anche con uno stand al II° Padiglione (G17).